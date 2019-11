© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Programmi ambiziosi per l'Inter Miami di David Beckham, pronto a debuttare in MLS nel 2020. Secondo quanto riferito da Tuttosport, per la panchina l'ex centrocampista di Manchester United e Real Madrid punta a Gattuso o Ancelotti. In campo, pronti i fuochi d'artificio: Becks ha infatti messo mirino James Rodriguez e anche Mario Mandzukic. Il nome da sogno, però, è uno solo: Lionel Messi, che però con estrema difficoltà lascerebbe il Barcellona a metà stagione.