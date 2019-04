© foto di Simone Bernabei

Il quotidiano Il Mattino, nella sua prima pagina, propone le parole del presidente della Lega Gaetano Micciché: "Chi guarda le partite 'piratate' uccide il nostro calcio", il pensiero del numero 1 della Lega Serie A che poi snocciola i numeri della questione. In Italia, giusto per capire la portata del fenomeno, ci sono 4,6 milioni di persone che guardano eventi sportivi attraverso siti pirata, creando non pochi problemi al mondo del calcio.