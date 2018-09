© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Uno degli argomenti all'ordine del giorno nell'Assemblea di Lega odierna era legato all'assegnazione dei diritti di Coppa Italia e Supercoppa Italiana all'estero. Questo il commento in merito del presidente della Lega Gaetano Micciché: "E' stata una giornata impegnativa, con un Consiglio lungo ed in seguito l'Assemblea in cui abbiamo esaminato e valutato alcune decisioni del consiglio. Sono state fatte operazioni economicamente interessanti come la vendita dei diritti di Coppa Italia e Supercoppa Italiana in paesi importanti come gli Stati Uniti attraverso ESPN, network che arriva ad oltre 80 milioni di famiglie americane. E' uno scenario importantissimo per il calcio italiano. Considero l'interesse che il mondo potrà avere per il calcio italiano rilevante per le nostre squadre ma anche per le città che queste rappresentano. Non faremo vedere solo il Napoli, la Juve, la Fiorentina o l'Atalanta. Ma si ricorderà anche che si tratta di Roma, di Firenze, di Bologna... città che hanno valori extrasportivi importantissimi che potrebbero generare interessi in azionisti e sponsor nuovi. Oramai il mondo si basa sulla forza e sulla rilevanza internazionale ed il calcio italiano non deve essere da meno".