Micciché: "Elezione presidente FIGC? Lega A abbia ruolo attivo"

In conferenza stampa il presidente della Lega Gaetano Micciché ha parlato del prossimo presidente federale: "Un candidato della Lega A per la presidenza federale? Oggi ne ho parlato sia in Consiglio che in Assemblea. Fino ad ora mi sono astenuto da qualunque iniziativa in merito, mi sembrava inutile senza una data e regole certe di voto. Credo anche che prima di parlare di nomi si debba parlare di progetti e di programmi. Io sono l'ultimo arrivato, anzi il penultimo considerando Scaroni, ma credo che l'interesse per questo mondo, per questa industria, sia importante. Quindi è importante il programma e noi ci siamo assegnati l'obiettivo di studiarne uno in maniera seria e veloce per il calcio italiano. Io mi farò promotore con tutte le altre componenti di un incontro, che mi auguro avvenga il prima possibile, per poter definire programmi, progetti e quindi le persone che potranno realizzarli. Questa secondo me è la maniera giusta di procedere e questo è stato deciso oggi. Confronto sui candidati? La Lega Serie A non può avere un ruolo passivo, non solo perché siamo il sostegno economico di questo mondo. La Lega A ha la fortuna di avere i giocatori e le squadre più importanti, così come presidenti e allenatori. Per questo la Lega deve avere un ruolo importante, perché è una sorta di traino per il mondo del calcio. Detto questo, non abbiamo alcun pregiudizio nei confronti di nessuno. Vediamo i programmi e i nomi sperando di poter arrivare ad una condivisione totale".