Lo scudetto va alla prima, ma sulle retrocessioni si può discutere. È questo il pensiero di Gaetano Micciché, presidente della Lega Serie A, intervistato da Il Mattino in merito a possibili novità sulla formula del massimo campionato: "Non credo si possa pensare a un playoff per l'assegnazione dello scudetto, magari si potrà pensare in futuro a un playout per rendere ancora più avvincente la lotta per salvarsi".