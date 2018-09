Micidiale uno-due di Piatek: Frosinone-Genoa 0-2

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Micidiale 1-2 di Krzysztof Piatek che in una manciata di secondi segna una doppietta e stende il Frosinone. Aalla prima vera occasione, non sbaglia e trova il gol del vantaggio. Sponda di Kouame, il polacco stoppa al limite ed in una frazione di secondo calcia con il destro e batte Sportiello. Passano pochi minuti e l'attaccante del Genoa trova il raddoppio: errore grossolano di Salamon, Kouame ruba palla e serve Piatek, che deve solo appoggiare in rete. E sono 8 i gol in campionato per il Pistolero!