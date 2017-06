Migliaccio: “Atalanta da 10 in pagella. Gasp incredibile, mi ha insegnato tanto”

© foto di Federico De Luca

Giulio Migliaccio, ormai ex calciatore dell'Atalanta, ha parlato al sito ufficiale della Dea tornando sull'ultima grande stagione offerta dai nerazzurri. “Direi che l'Europa è meritata, il campo l'ha dimostrato. Non abbiamo rubato nulla. Tutte le vittorie e le prestazioni - ha detto Migliaccio - sono state all'altezza di una squadra importante, altrimenti non si riesce a fare 72 punti. Io sono tra i più vecchi della squadra ma raggiungere l'Europa era un sogno, è stata la mia ultima stagione da calciatore e non potevo chiedere di meglio”.

L'esperienza è servita, come dimostrate tu e Raimondi. “Sì, un po' di esperienza nello spogliatoio serve sempre. Le gare si vincono anche nello spogliatoio, in 19 anni di carriera posso dire che non ho mai vissuto in uno così bello. Il bastone è servito davvero poco, perché c'erano giovani già 'vecchi'. Mi auguro che i nostri talenti possano giocare ancora con la maglia dell'Atalanta”.

Cosa dici di Gasperini? “Sono quello che ho giocato meno durante quest'anno. Pur giocando poco, posso dire che è importante anche il lavoro che si fa nello spogliatoio. All'inizio non è stato semplice, mi sarebbe piaciuto incontrare il mister una decina di anni fa. Quando, insomma, si conosceva il vero Migliaccio anche se ora ho 36 anni e sono integro. Gasperini mi ha insegnato tanto anche se ero a fine carriera”.

Che voto dai all'Atalanta? “Il massimo, darei 10 per il gioco, il record di punti e lo stadio sempre pieno. L'Atalanta quest'anno ha fatto qualcosa di incredibile”.