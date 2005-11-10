Quando il miglior acquisto è Boga: Comolli paga il flop alla Juve e riparte dalla B

Damien Cobolli scende in Serie B con la voglia di riscattare l'anno alla Juventus, che definirlo negativo è un eufemismo. Analizzando il mercato 2025/26 è difficile salvare qualcosa e paradossalmente il migliore acquisto è stato un giocatore arrivato quasi per caso: Jeremie Boga. L'ivoriano è arrivato il 1° febbraio e aveva già la valigia in mano a Nizza, dopo essere stato aggredito da alcuni tifosi. Contro ogni pronostico si è rivelato una mossa azzeccata, persino provvidenziale in più di un'occasione, , decidendo due partite (Udinese e Atalanta) e contribuendo alla rimonta nell'incredibile 3-3 contro la Roma.

Zhegrova, giudizio sospeso

Si potrebbe rivelare col senno di poi azzeccato l'acquisto di Zhegrova. Un giocatore che l'anno scorso era ai limiti della definizione "oggetto misterioso", che però anche quest'anno non è mai sceso in campo da titolare e non è stato inserito nella lista UEFA per giocare in Europa League. Tuttavia in questo inizio stagione ha fatto vedere qualità interessanti e a Reggio Emilia da subentrato era riuscito persino a segnare una doppietta.

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Per il resto tutto da dimenticare. Al punto che nessuno è rimasto: Joao Mario ha salutato dopo sei mesi, Holm è rientrato a Bologna, Openda e David sono stati prestati a Lione e Atlético Madrid. Con la speranza che vengano riscattati a fine stagione.