Migliore: "Il Genoa rappresenta molto per me"

Francesco Migliore, esterno di proprietà del Genoa - arrivato dallo Spezia - ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club ligure. "Il Genoa rappresenta tanto per me. E' il primo club d'Italia e quando mi hanno detto che era sulle mie tracce mi ha fatto sentire molto orgoglioso. Ho iniziato a giocare a calcio in Francia. Prima in una squadretta di Nizza sino ai 14 anni, poi mi ha preso il Lione dove ho giocato nelle giovanili. Per cinque anni ho vestito la casacca dell'Olympique. All'epoca era la squadra migliore di Francia".