Migliore in tutto: il Torino da Mihajlovic a Mazzarri, i numeri non mentono

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Venti partite per Sinisa Mihajlovic con una media punti di 1,40 per ogni gara disputata, undici per Walter Mazzarri con 1,55 punti per partita. Il cambio di allenatore in casa Torino ha avuto l'effetto sperato, anche se i risultati si stanno vedendo soprattutto nell'ultimo periodo con il ritorno alla difesa a tre per l'ex allenatore di Napoli e Inter. Mihajlovic, 6 vittorie, ben 10 pareggi e soli 4 ko, non era riuscito a registrare la difesa visto che il suo Torino a fronte di 28 gol fatti ne aveva subiti ben 27. Diverso lo score di Mazzarri che è avanti nella media dei gol segnati, 18 in 10 gare di Serie A, e nettamente in quella dei subiti, solo 11, uno a partita. Uno slancio che adesso permette alla formazione granata di riprendere anche il pur difficile sogno europeo, col Torino che ha davanti un calendario delicato che vedrà nell'ordine affrontare Chievo Verona, Milan, Atalanta, Lazio, Napoli, Spal e infine il Genoa a Marassi.