Miguel Veloso e una prestazione inaspettata. L'Hellas ha la sua stella

© foto di www.imagephotoagency.it

Juventus-Hellas Verona 2-1 (21' Veloso, 31' Ramsey, 49' Ronaldo)

Ai punti, probabilmente il Verona di mister Juric avrebbe meritato molto di più nella sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus. Una prestazione, quella degli scaligeri, che fin dalle prime battute del match è stata impostata su ritmo, intensità, organizzazione e copertura degli spazi. Uno spartito ripetuto qusi a memoria per tutta la gara e che ha visto in Miguel Veloso il perfetto direttore d'orchestra.

A 33 anni il portoghese ha ancora diverse stagioni avanti a se, ma nelle ultime due annate era sembrato a tanti un giocatore in fase calante. Juric lo ha voluto con forza nella sua avventura al Bentegodi e il portoghese lo sta ripagando nel miglior modo possibile, ovvero con le prestazioni sul campo. E quella di oggi contro la Juventus, gol a parte, è stata di livello assoluto. A chi scrive il gol odierno ha ricordato la rete che Veloso segnò nei preliminari di Champions contro la Fiorentina di Prandelli con la maglia dello Sporting Lisbona. Una vita fa, quando il lusitano era uno dei talenti in rampa di lancio dal club di Lisbona. Lasciando da parte i paragoni, nella gara di oggi contro la Juve di Veloso c'è un po' di tutto: corsa, lanci millimetrici, tempi di gioco, difesa e attacco, calci piazzati pennellati e una traversa. E un gol, ovviamente.