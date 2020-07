Miguel Veloso sull'Inter: "Ha un grande allenatore. Ma in Italia non c'è tempo"

Il centrocampista dell'Hellas Verona, Miguel Veloso, ha siglato il pareggio contro l'Inter, parlando poi a SKY di Antonio Conte. '"Per l'esperienza che ho del calcio... in Italia non c'è molto da aspettare. C'è un'idea di calcio nuova, giocatori nuovi, un grande allenatore. Purtroppo non c'è tempo per le grandi, non è solo l'Inter ma anche per le altre. L'Inter è molto ben allenata, potrà fare bene".