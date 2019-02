Miha Zajc in Turchia: la provincia italiana perde un po' di poesia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Miha Zajc è stato un protagonista indiscusso nell'annata - la passata - che ha visto l'Empoli risalire dalla B alla A, formando il tridente offensivo più prolifico della cadetteria assieme a Donnarumma e Caputo. Adesso però, a neanche nove mesi dalla promozione conquistata sul campo, è rimasto solo quest'ultimo in forza ai toscani. Anche il trequartista sloveno ha infatti salutato la compagnia nel deadline day del calciomercato invernale, volando all'estero. Lo attende l'avventura al Fenerbahce, che di contro ha reso definitiva la permanenza di Ucan in Toscana. La provincia del calcio italiano perde un po' di poesia con l'addio di Zajc, fantasista che ricorda - soprattutto per il passo - quei giocatori di un'altra epoca, dotato di un tocco di palla di quelli capaci di far sognare. Tanto che sembrava dover essere lui tra i protagonisti della lotta salvezza in casa Empoli: la storia in realtà è andata in un altro modo. Con l'esonero di Andreazzoli, e l'insediamento di Iachini sulla panchina empolese, per Zajc gli spazi si sono via via sempre più ristretti, ed il feeling con il nuovo tecnico non è mai scattato davvero. Così il giocatore ha smesso di essere decisivo, ma soprattutto di sentirsi tale. Impossibile per chi gioca un calcio del genere, tanto da ultimare un addio che effettivamente sembrava essere nell'aria. E così è stato: dalla provincia toscana ad una grande capitale europea come Istanbul, il passo può essere davvero breve.