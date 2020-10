Mihaila e la salvezza del Parma: "So quanto la A sia difficile, sono qui per aiutare"

Inizia l'avventura con la maglia del Parma per l'attaccante Valentin Mihaila, il quale nella conferenza stampa di presentazione si è soffermato anche sugli obiettivi per la stagione: "II Parma ha la salvezza come obiettivo? Sono consapevole di quanto la Serie A sia forte e quanto siano forti le italiane. Il mio obiettivo e dei miei compagni sarà di salvarci e puntare alla posizione più alta possibile. Sono qui per aiutare".

