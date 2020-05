Mihajlov: "Stavo andando alla Fiorentina, ma poi mi ruppi il dito. Hellas scelta sbagliata"

Il portiere del Levski Sofia, Nikolaj Mihajlov, ha raccontato a Vice Sport come nel 2013 stesse per finire alla Fiorentina, commentando anche il suo poco fortunato trasferimento all'Hellas Verona: "Ero in scadenza col Twente e - rivela l'estremo difensore bulgaro - avevo un accordo quinquennale con i viola. Proprio due settimane prima del trasferimento a Firenze, però, mi ruppi il dito e fui così costretto a rinunciarvi. Andai comunque via dall'Olanda e firmai con l'Hellas Verona, ma fu una scelta sbagliata".