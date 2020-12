Mihajlovic a Saputo: "52 punti? Un passo alla volta, siamo aggrappati a due signori di 36-38 anni"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Roma, mister Sinisa Mihajlovic ha commentato così le ultime dichiarazioni del presidente Joey Saputo tra campo ("Obiettivo 52 punti") e mercato ("Pronti per eventuali occasioni"): "Io sono d'accordo a metà con quello che dice il presidente, perché il nostro obiettivo era migliorare la stagione scorsa e prendere i giocatori per lottare in Europa, ma col Covid gli investimenti sono stati bloccati. Perciò abbiamo deciso di investire sui giovani e costruire la squadra più giovane d'Italia. Vedi Hickey, che ha 18 anni e che con l'infortunio di Dijks ha giocato subito. Abbiamo preso Vignato, che è stato uno dei migliori di B dell'anno scorso e che oggi sta crescendo migliorando molto. Abbiamo preso De Silvestri gratis, un giocatore che mi serviva per spostare Tomiyasu centrale. Abbiamo venduto Bani, uno dei migliori difensori dell'anno scorso. Abbiamo cercato di prendere una punta ma non ci siamo riusciti. Sono d'accordo col presidente nel dire che dobbiamo prendere un giocatore che sia funzionale, ma bisogna trovarlo e non sarà facile. Sui 52 punti... Io andrei per gradi. Visto che questo è un campionato strano, si gioca senza pubblico, non c'è stata una vera preparazione, dall'inizio dell'anno abbiamo sempre 6-7 infortunati, siamo aggrappati a due signori di 36-38 anni che spero non si facciano male e abbiamo una squadra giovane... Per tutti questi motivi io dico che ora cerchiamo di salvarci, poi se tutto andrà bene dopo aver raggiunto la salvezza cercheremo di andare a prendere quei 52 punti. Dobbiamo stare attenti e concentrati, per questo dico che andrei per gradi, perché gli obiettivi possono anche cambiare. Se riusciremo ad arrivare a quei 52 punti secondo me avremo fatto un mezzo miracolo. Questo gruppo ce la può fare ad arrivarci, ma con tutte le assenze e i pochi cambi diventa dura soprattutto quando sfidi squadre che hanno tante sostituzioni in più. Noi tanti gol li abbiamo subiti dal 70' in poi, proprio perché ci mancano gli uomini", le dichiarazioni del tecnico del Bologna.