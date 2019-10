© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Anche Sinisa Mihajlovic è intervenuto, con un videomessaggio, alla festa per i 110 anni del Bologna: "Purtroppo non sono potuto essere allo stadio con voi, sono uscito dall'ospedale ieri ed avevo tanta voglia di tornare a casa da mia moglie e dai miei figli, credo che mi scuserete per questo. Voglio ringraziare tutti i tifosi del Bologna e la società per tutto quello che avete fatto per me in questo mio momento particolare. Sto lottando contro questa malattia, sono sicuro che vincerò questa battaglia grazie a voi e grazie alla mia famiglia. Voglio ringraziare anche i ragazzi del Real Madrid, che sono venuti a festeggiare i 110 del Bologna. In particolar modo voglio salutare i miei fratelli, Karembeu e Seedorf. Auguri Bologna, vi voglio bene".