Mihajlovic alla Ferguson? Non ancora, ma il rinnovo col Bologna è sempre più vicino

vedi letture

Quello fra Sinisa Mihajlovic ed il Bologna è un matrimonio che sembra destinato a durare a lungo. Arrivato nel gennaio del 2019 per risollevare la squadra dopo i problemi incontrati da Pippo Inzaghi, Mihajlovic ha raccolto i gradimenti di pubblico, dirigenti e soprattutto squadra fin dai primi allenamenti. Alla famigerata grinta che riesce a trasmettere alle proprie squadre, il tecnico serbo ha aggiunto una filosofia ed uno stile di gioco ben precisi. E creato un’alchimia forte con tutti, dalla rosa alla piazza.

Il rinnovo si avvicina - Viste le premesse, è lecito credere ad una trattativa per il rinnovo ben indirizzata. Il Bologna e Mihajlovic durante il lockdown si sono sentiti e ne hanno parlato, ora il punto di svolta sembra vicino. Il tecnico serbo, nei piani societari, dovrebbe firmare un prolungamento importante fino al 2023, anche se ancora non è chiaro se e con quali clausole. E a favore di chi. Per avvicinarsi alle richieste la presidenza si è detta pronta ad investire per una squadra da Europa. Una rassicurazione importante per Mihajlovic, che comunque potrebbe chiedere una clausola per liberarsi in caso di chiamata irrinunciabile. E magari il club valutare l’opzione di ripensare la questione nel caso in cui scenari di squadra e di classifica dovessero cambiare. Dettagli, in ogni caso. Perché Mihajlovic ed il Bologna si avvicinano a grandi passi al rinnovamento delle proprie promesse di matrimonio.

Un ruolo alla Ferguson è possibile? E’ una voce circolata nelle scorse ore. Sinisa Mihajlovic a Bologna alla Ferguson. Nel senso di rapporto duraturo, ma soprattutto intendendo l’allenatore non solo come tale. Il ruolo del manager all’inglese è stato vissuto ed interpretato alla grande dallo scozzese, uomo forte della panchina e deus ex machina delle trattative di mercato. Pensare ad un Mihajlovic in queste vesti non è certo utopia, vista la sua personalità. Ma forse è ancora presto per parlarne, visto che al momento il Bologna alla voce uomini mercato (con Sabatini, Bigon e Di Vaio) appare ampiamente coperto. Senza contare che a brevissimo si riprenderà col calcio giocato…