Mihajlovic, caso-Sporting al Tas di Losanna: "Mai accaduto in 30 anni"

© foto di Federico Gaetano

Finirà in un'aula di tribunale la storia (nemmeno iniziata) tra lo Sporting Lisbona e Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo il 18 giugno scorso aveva firmato un contratto con la squadra portoghese: accordo triennale a partire dal 1 luglio, solo che Sinisa sulla panchina dei biancoverdi non si è mai accomodato, venendo esonerato solamente 9 giorni dopo: il 27 giugno. Il motivo? Il presidente del club Bruno de Carvalho, a pochi giorni dall'insediamento del tecnico serbo, è stato allontanato dall'Assemblea dei Soci, con i nuovi dirigenti che di conseguenza hanno deciso di esonerare immediatamente l'ex mister del Torino. "Avevo accettato con grande entusiasmo, come sempre quando inizio una nuova esperienza professionale, l'offerta dello Sporting Lisbona. Mai mi sarei aspettato che invece che in panchina mi sarei ritrovato in un'aula di tribunale a far valere i miei diritti. Io e il mio staff abbiamo dato mandato allo studio del nostro legale di procedere davanti al TAS di Losanna per ottenere il risarcimento contrattualmente previsto in caso di esonero. Non mi era mai accaduto in 30 anni di carriera da calciatore e allenatore di assistere ad un comportamento simile", le parole di Mihajlovic rilasciate a La Gazzetta dello Sport.