Mihajlovic: "Che errore le offese a Vieira ma contro noi serbi il razzismo non esiste..."

Nella lunga intervista rilasciata questa mattina al Corriere della Sera, Sinisa Mihajlovic ha affrontato vari temi, tra cui anche quello relativo agli errori che ha commesso nel corso della sua carriera: "Da quando gioco a calcio ho dato e preso sputi e gomitate, oltre che a insulti. In Lazio-Arsenal di Champions League nell'ottobre del 2000 succede anche con Vieira. Gli dico nero di m... Tre giornate di squalifica. Sbagliai e tanto ma lui mi aveva chiamato zingaro di m... per tutta la partita. Per lui l'insulti era zingaro, per me era m... Nei confronti di noi serbi, il razzismo non esiste".