Mihajlovic: "Con la Juventus non ci difenderemo, andrebbe contro la mia idea di calcio"

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, non cambierà la sua filosofia di gioco neanche contro la Juventus. Lo ha ribadito lo stesso tecnico rossoblù, in conferenza stampa, alla vigilia del big match di campionato contro i bianconeri: "Saremo attendisti se la Juve sarà talmente brava da chiuderci nella nostra metà campo. Noi abbiamo sempre la stessa mentalità: giochiamo per vincere e a testa alta, lo ripeto. Stare basso e difendermi non è certo la mia idea di calcio, se lo faremo sarà solo per merito dell'avversario. Noi poi non siamo una squadra che può difendere e basta, perché i gol li prendiamo quasi sempre".