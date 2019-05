Mihajlovic, De Zerbi, Giampaolo. Tre tecnici nel limbo ancora in attesa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tre allenatori nel limbo. Che attualmente hanno una panchina e fosse per le rispettive società di appartenenza ce l'avrebbero anche il prossimo anno. Ma la storia recente racconta altro e spiega la voglia, l'ambizione, dei tre protagonisti di misurarsi con realtà diverse e con obiettivi più luccicanti.

Giampaolo prende tempo - "Ci rivedremo fra una settimana". Poche parole, pronunciate dopo la tavola rotonda fra il tecnico e i vertici societari della Sampdoria, che raccontano la necessità di riflettere e ponderare dopo una stagione terminata in fase calante. E che ha mostrato i limiti di una rosa che per competere per l'Europa ha ancora bisogno di qualcosa. E il punto focale della vicenda è probabilmente proprio questo: in caso di promesse di mercato, Giampaolo potrebbe pure restare. Ma quella voglia di alzare l'asticella confessata nelle scorse settimane deve in qualche modo essere soddisfatta. Anche perché Roma e Milan, le due società interessate, potrebbero avere argomenti convincenti per portare a termine il corteggiamento.

Mihajlovic in attesa - Due settimane di tempo, poi se ne saprà qualcosa in più. Il presidente del Bologna Joey Saputo si è detto ottimista, nelle scorse ore, in merito alla permanenza di Sinisa Mihajlovic dopo una seconda parte di stagione condotta a ritmi da Europa. Ma il diretto interessato, Mihajlovic appunto, potrebbe avere idee diverse. Perché il campo gli ha dato ragione e il tecnico serbo non è mai stato tipo da 'accontentarsi'. Molto, in merito alla sua decisione, sembra legato alle alternative: nel caso in cui arrivasse la chiamata della Juventus (dopo 5 anni dall'ultima volta), ma pure quella della Lazio se dovesse partire Inzaghi, appare difficile immaginare una permanenza di Mihajlovic a Bologna anche il prossimo anno.

De Zerbi e i gli apprezzamenti delle big - "Non ho ricevuto offerte, a me fa piacere restare a Sassuolo", ha confessato nelle ultime ore il tecnico Roberto De Zerbi dopo la prima stagione di Sassuolo. Il club neroverde vedrebbe di buon occhio la continuità dell'ex Benevento, come confermato a microfoni accesi dopo l'ultima stagionale con l'Atalanta. Ma come per Mihajlovic, molto sembra dipendere dalle eventuali alternative. Roma e Milan si sono interessate, senza tuttavia affondare il colpo. Un'accelerata nelle prossime ore da parte delle due società non è da escludere, ma ad oggi l'ipotesi più probabile parla di una permanenza al Mapei.