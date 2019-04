© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Trovata la rete, riscoperto l'infortunio. Mattia Destro si è fatto male esultando per il gol che ha regalato al Bologna la vittoria contro il Sassuolo. Nella conferenza stampa di oggi, il tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic ha parlato dell'attaccante marchigiano: "Gli dispiace, ha avuto sfortuna in una circostanza anche comica. Il suo problema è la continuità, ogni volta che recupera poi si fa male di nuovo. Forse in passato non si è mai allenato come avrebbe dovuto".