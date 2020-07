Mihajlovic: "Dobbiamo passare da lottare per la salvezza a lottare per l'Europa"

Conferenza stampa della vigilia di Fiorentina-Bologna per Sinisa Mihajlovic, il quale ha parlato - tra le altre cose - anche del record di punti raggiunto nell'era Saputo: "Ringrazio i giocatori e lo staff perché è il secondo anno di fila che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Prossimo step è quello di cui parliamo da un po’, dobbiamo passare da lottare per una salvezza tranquilla a lottare per un posto in Europa. Dobbiamo cambiare atteggiamento mentale, soffrire meno emotivamente, stare più tranquilli. Sono convinto che il prossimo anno potrà essere migliore”.

