Mihajlovic e il rosso a Soriano: "Ha sbagliato ma col pubblico non si sarebbe mai sentito"

Il rosso per proteste che l'arbitro Pairetto ha dato a Roberto Soriano rischiava di affossare il Bologna nel match contro l'Inter a San Siro. Nel dopo gara Sinisa Mihajlovic nella soddisfazione per la vittoria finale ha così commentato la sanzione al suo calciatore (clicca qui per le dichiarazioni integrali): "Ovviamente lo stadio vuoto ha influito. Bisogna capire gli arbitri, che adesso sentono tutte le offese. Sono un po' condizionati. Roberto ha sbagliato, ma con il pubblico l'arbitro non l'avrebbe sentito. Doveva essere più intelligente. Se non giochi in una grande squadra ti puniscono subito".