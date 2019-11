Mihajlovic e la lotta contro la leucemia: "Trovati medici straordinari"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sinisa Mihajlovic ha voluto ringraziare i medici del Sant'Orsola nella conferenza stampa a Casteldebole. L'allenatore del Bologna ha ringraziato tutti coloro che l'hanno aiutato, e lo stanno aiutando, nella sua lotta contro la leucemia: "In questi 4 mesi difficili ho conosciuto al Sant'Orsola medici straordinari, infermieri che mi hanno curato e sopportato: so che ho un carattere forte, difficile ma loro sono stati meravigliosi con me. Li ringrazio tutti di cuore, anche per la vicinanza alla mia famiglia (si interrompe per la commozione, ndr). Sono stati tutti fondamentali, senza di loro non avrei fatto quello che ho fatto. Passo la parola ai medici che devono tornare a salvare altre vite".

