Mihajlovic e la porta del Bologna chiusa: "Ecco perché i video delle rincorse di Maradona"

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, nel corso dell'intervista post-gara a Sky Sport (in arrivo l'integrale), si è soffermato sulla porta del Bologna rimasta chiusa quarantuno partite dopo l'ultima volta: "Quello 0 non l'abbiamo mai visto per quarantuno partite. Questo fa capire che purtroppo possiamo subire gol quasi sempre e che dobbiamo farne uno in più dell'avversario, non siamo ancora così maturi da chiudere sempre le partite come oggi. Anche perché lo fanno le grandi squadre. Non volevo portare sfiga, ma tre giorni fa avevo detto che era arrivato il momento di non subire gol".

Per questo gli ha fatto vedere il video delle rincorse di Maradona?

"Sì, nessuno parlava della sua umiltà, del fatto che essendo Maradona avrebbe potuto permettersi di non fare la fase difensiva".