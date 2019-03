Mihajlovic e la ricetta per il Bologna: "In settimana film motivazionali"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come rialzare il Bologna ed evitare qualche gol subito di troppo? Sinisa Mihajlovic ha una ricetta particolarei: "Ognuno dei giocatori che scende in campo deve dare qualcosa in più a livello mentale. Non è detto che quando sei in difficoltà devi necessariamente subire gol. Con il nostro staff stiamo lavorando anche su questo. In settimana ho fatto vedere alla quadra un film e alcuni immagini che non c’entrano nulla col calcio ma che vanno in questa direzione. Film motivazionali che fanno capire quanto è importante l’aggregazione, il dialogo e l’unità".

I giocatori prima delle partite si isolano ascoltando musica?

"La domenica non è un problema, le partite le vinci e le perdi durante la settimana. Quando facevo il calciatore, si giocava a carte. Oggi invece sono tutti seduti allo stesso tavolo col telefonino e non si parlano tra di loro. In ogni le squadre in cui ho allenato era così. La comunicazione è importante, parlare tra di loro è fondamentale, fuori e soprattutto in campo"