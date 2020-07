Mihajlovic furioso in conferenza: "Gasp non si permetta, sennò mi inca**o io e non va bene"

L'Atalanta vince contro il Bologna, ma a far discutere nel post gara è stata la discussione tra i due tecnici in panchina, Mihajlovic e Gasperini, che ha portato all'espulsione di quest'ultimo da parte dell'arbitro La Penna. In conferenza, ecco lo stesso Mihajlovic tornare sull'argomento dando la propria versione dei fatti: "Ognuno deve fare le regole in casa propria. Se ho qualche problema con la sua panchina parlo con lui e viceversa, non è che sorpassa me e si va a incazzare con la mia panchina. Così manca di rispetto a me, non è stato giusto da parte sua: quello che facevano i miei lo hanno fatto anche i loro. Lui non deve permettersi di insultare la mia panchina, altrimenti mi incazzo io e non va bene. Io poi non ho nulla da chiarire, poi è finito lì".

