Mihajlovic quasi alla Roma e ancora a Bologna: questione di dettagli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il giorno di Sinisa Mihajlovic si sta avvicinando. Quello della conferma, del rinnovo. Di altri tre anni a Bologna. Di un matrimonio che andrà avanti nonostante che, da Roma confermano ufficiosamente ma mai lo faranno ufficialmente, coi giallorossi fosse tutto fatto e definito. Poi James Pallotta ha fatto dietrofront ma la scelta era fatta: Mihajlovic nuovo allenatore della Roma. Dopo i no di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, il serbo era il terzo petalo della margherita. Invece no, invece ancora Bologna, invece un nuovo progetto che parte però nel segno delle conferme gradite all'allenatore: i riscatti di Roberto Soriano e di Nicola Sansone, già ufficiali.

Ballano le cifre I documenti per il nuovo contratto di Mihajlovic sono pronti, resta solo da definire la cifra. Perché la proposta di Saputo è 1,5, la richiesta 2. Come in ogni buona legge di mercato, a metà le parti dovrebbero chiudere, dunque a 1,8. Tre anni, per un nuovo progetto, dove Mihajlovic vorrebbe Lyanco ma difficilmente lo avrà ancora.

Il progetto e la dirigenza Un Bologna dove ci sarà Walter Sabatini come trait d'union con Montreal, dove ad oggi Riccardo Bigon dovrebbe restare in sella come ds (voci su Ricky Massara, diviso però anche tra le sirene fiorentine, dove Bigon è una delle alternative) e dove Marco Di Vaio dovrebbe gestire ufficialmente tutto lo scouting. Ognuno al suo posto, tessere di un domino che si completerà probabilmente lunedì. Con la firma del nuovo ciclo di Mihajlovic, che poteva andare alla Roma non più tardi di una settimana fa.