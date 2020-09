Mihajlovic: "Mi dispiace per le critiche a me e alla mia famiglia. L'obiettivo è il record di punti"

In occasione della serata di chiusura del ritiro felsineo a Pinzolo, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato alla squadra e ai tifosi in collegamento da Bologna. Mihajlovic ha parlato della sua positività al coronavirus e s'è detto molto dispiaciuto per le critiche ricevute: "Non ho fatto nulla di quello che non potevo fare, mi sono comportato sempre bene e mi sono dispiaciute le tante critiche che sono arrivate a me e alla mia famiglia. Io ho seguito le regole, ho fatto tutto quello che poteva fare uno in vacanza in Puglia o in Sicilia. Purtroppo mi è capitato, le discoteche erano aperte e i miei figli andavano; è possibile che abbia preso il Covid da uno dei miei figli che è risultato prima positivo e poi negativo. Mi è dispiaciuto perché per il secondo anno di fila non sono riuscito ed essere in ritiro e questa è la cosa che mi rode di più, ma quando ho visto quello che squadra e staff hanno fatto ho pensato che forse è meglio che non ci sia stato, fanno tutto così bene anche da soli", ha detto Mihajlovic che prosegue. "L'obiettivo di quest'anno è fare il record di punti: 52. Poi vediamo dove possiamo arrivare ma dobbiamo essere realistici. Noi siamo in piena sintonia con la società, sappiamo cosa serve per raggiungere chi ci sta davanti. Non possiamo spendere come le big ma abbiamo tanti giovani di valore da far crescere”.