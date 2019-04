Mihajlovic: "Partita dominata, siamo stati bravi ad avere pazienza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una vittoria che avvicina il Bologna alla salvezza. Sinisa Mihajlovic gioisce dopo il 3-1 rifilato all'Empoli nel primo degli anticipi del 34° turno di Serie A. Queste le sue parole, riportate dal sito ufficiale del club: “Sono molto contento per me, per questi ragazzi e per un pubblico meraviglioso, che ora si sta divertendo e che va sempre ringraziato. La partita è stata dominata, all’intervallo ho detto ai ragazzi di avere pazienza e di non strafare perché i gol sarebbero arrivati è così è stato. Siamo molto vicini al traguardo, è bello condividere queste emozioni coi nostri tifosi. Il Bologna è una squadra matura, aggressiva e intensa, crea occasioni e gioca sempre per vincere: i ragazzi hanno assimilato bene questi concetti. Comunque non siamo ancora salvi, lo saremo se lunedì vinceremo a Milano, come ho detto alla squadra. Sono contento in particolare per il direttore sportivo Bigon, nei primi mesi di questa stagione è stato messo in discussione e invece si è visto che l’organico non era affatto così scarso, quindi è giusto riconoscere anche i suoi meriti. Poi la squadra è cresciuta mentalmente, nel lavoro e nell’applicazione, e sono arrivati i risultati”