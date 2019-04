MIhajlovic prepara il turnover: "Cambierò qualcosa. Palacio? Non so"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Cambierò qualcosa, non so se Palacio o qualcun altro". Sinisa Mihajlovic prepara novità per la gara contro l'Atalanta. L'allenatore del Bologna ne ha parlato in conferenza stampa: "Sicuramente ci sarà del turnover, ma schiererò la formazione migliore possibile. Dipende da come staranno i ragazzi, non da diffide o altri calcoli".

Danilo riposerà?

"Vale lo stesso discorso fatto per Palacio".

Può giocare Falcinelli?

"Posso impiegare tutti, anche Falcinelli. Sono certo che quando sarà schierato farà bene e non farà rimpiangere il sostituito".

Corsa alla salvezza.

"Abbiamo preparato tutte le gare nella stessa maniera. In questo momento siamo fuori dalla zona retrocessione, ma sappiamo che dobbiamo continuare a dare il massimo".

Il valore dell'avversario.

"Sono una squadra che corre tanto, che gioca sull'intensità. Sono forti nell'uno contro uno, giocano come il Torino ma con più qualità. Ilicic e Gomez? I più pericolosi, ma in campo si va 11 contro 11".

Destro out.

"Gli dispiace, ha avuto sfortuna in una circostanza anche comica. Il suo problema è la continuità, ogni volta che recupera poi si fa male di nuovo. Forse in passato non si è mai allenato come avrebbe dovuto".