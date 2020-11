Mihajlovic presenta l'autobiografia. Mancini: "Grande feeling fra noi, ci capivamo perfettamente"

“La partita della vita” è l’autobiografia di Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, scritta assieme al giornalista Andrea De Caro. Lo stesso allenatore serbo ha presentato il libro in diretta sul sito de La Gazzetta dello Sport e durante l’evento è intervenuto anche Roberto Mancini, ct della Nazionale e compagno d’avventura con Sampdoria, Lazio e Inter: “Io sono negativo da oggi pomeriggio. Ne sono uscito e sono contento. Il rapporto con Sinisa? Dopo sua moglie credo di essere la persona con la quale ha condiviso più momenti. Più facile averlo da giocatore o da collaboratore? Non ci sono mai stati problemi o difficoltà. Ci siamo incrociati in Coppa dei Campioni in uno Stella Rossa-Sampdoria e avrei voluto averlo a Genova ma c’erano regole diverse per gli stranieri. Per me, comunque era perfetto per la Samp. Più belli gli assist di Mihajlovic o i miei gol? Si era creato un grande feeling fra noi, ci capivamo perfettamente. Quando aveva la palla sapevo che la palla mi arrivava sempre precisa. Aveva un mancino piuttosto discreto, anzi perfetto. Dovevi fare solo il movimento giusto. Il momento della malattia di Sinisa? L’amicizia, al di là di qualche momento in cui non ti frequenti, quando è come la nostra non si può sciogliere. Ci possono essere momenti difficili ma di fronte a certe situazioni ho sentito il bisogno di andarlo a trovare perché mi sembrava impossibile che avesse una cosa così terribile. Tutto il resto a quel punto è passato in secondo piano. Totti? E’ il più forte degli ultimi 20 anni, prima c’eravamo io e Sinisa”.