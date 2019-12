Mihajlovic: "Promisi alla squadra di andare a Verona. Pesavo 72 kg"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite dei Gazzetta Awards di ieri, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic parla così della sua lotta alla leucemia: "C’è il sole, si vede la luce. Nel calcio puoi avere tanti amici e quando va male non ne hai più, ti ritrovi solo nel buio. Così capisci ancora di più quanto sia importante la famiglia. Arianna è la sola persona che conosco che abbia, se si può dire, più palle di me. Non tutti possono affrontare il male nello stesso modo, ma l’importante è non tirarsi indietro e non perdere la voglia di vivere. Avevo promesso ai miei giocatori di andare a Verona, pesavo solo 72 chili, ero un morto che cammina, ma era una promessa. Non tutti possono affrontare il male nello stesso modo, ma l’importante è non tirarsi indietro e non perdere la voglia di vivere".