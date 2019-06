Mihajlovic rivela: "Ero molto vicino alla Roma, troppi problemi ambientali"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Accostato anche alla panchina della Roma, Sinisa Mihajlovic ha deciso di rinnovare con il Bologna e proseguire il suo rapporto con i rossoblù. Una scelta che lo stesso tecnico serbo ha spiegato così a Sky Sport: "Quanto sono stato vicino alla Roma? Molto vicino, poi ho capito che dal punto di vista ambientale loro non erano pronti per fare certe cose, io sì ma loro no. Posso anche andare in guerra da solo, ma la perdo e allora ho ringraziato tutti ma ho deciso di non andare. I tifosi della Lazio mi hanno dato del traditore? Io non sono un traditore, sono un professionista. Sarebbe stata una bella esperienza".