Mihajlovic: "Se domani batteremo la Juventus, dedicheremo la nostra vittoria a Zanardi"

Mister Sinisa Mihajlovic, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato con la Juventus, ha voluto dedicare un pensiero anche al pilota Alex Zanardi in queste ore di grande attesa circa le sue condizioni fisiche dopo l'incidente stradale di venerdì scorso: "Spero che si risolva tutto, Alex è un esempio per tutti in quanto a voglia di lottare e di vivere. Facciamo tutti il tifo per lui. Se dovessimo battere la Juve, dedicheremmo sicuramente questo trionfo anche a Zanardi", le parole del tecnico del Bologna.