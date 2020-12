Mihajlovic: "Se penso ad Atalanta-Roma dovremmo prendere 8-9 gol. Ma magari vinciamo"

vedi letture

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Atalanta, il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato anche del bilancio del 2020 e di cosa si aspetta dalla gara di domani: "Avendo sempre avuto tanti infortunati e viste le prestazioni fatte, avremmo meritato qualcosa in più. Mi riferisco a queste ultime partite. Penso alle due con lo Spezia e ai due rigori sbagliati. Avremmo due punti in più e il passaggio di turno in Coppa Italia. Noi le prestazioni le abbiamo sempre fatte, ma abbiamo sempre raccolto meno di quanto avremmo meritato. Quattro punti in più li avremmo meritati, ma visto il momento e il fatto che questa non è la vita e non è il vero calcio, dobbiamo adattarci, fare meno danni possibili e ripartire. Queste sono partite strane. Domani l'Atalanta: se penso che con la Roma abbiamo preso 5 gol e la Roma con l'Atalanta ne ha presi 4, domani dovremmo perdere subendo 8 o 9 gol... Ma invece magari domani vinceremo. Per questo dico che il momento è strano. Mi auguro di ritornare presto alla vita normale, che i bambini possano tornare presto a scuola, visto che a casa stanno sempre sui videogiochi, che gli anziani possano tornare a passeggiare, che la gente possa tornare allo stadio e questo è il mio augurio per tutti. Speriamo in questo vaccino e nella soluzione a questo virus, poi ci sono quelli che vogliono vaccinarsi e quelli che non vogliono, non giudico, ma penso sia importante avere qualcosa che possa proteggerci. Solo allora anche il calcio tornerà normale".