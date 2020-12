Mihajlovic sorpreso da Palacio: "Io a 39 anni al terzo match sarei morto, lui sembra una freccia"

Come stanno Palacio e Danilo, i vecchietti del Bologna, costretti alla terza partita in una settimana? E' un Sinisa Mihajlovic sorpreso dalla condizione dei suoi veterani, specie dal Trenza, come dichiarato in conferenza stampa: "Sono freschi come una rosa, sono venuti di corsa anche oggi perché non gli bastavano due partite nonostante anche domani forse giocheranno. Stanno tutti benissimo a parte gli infortunati. Mi meraviglio. L’età media è migliorata, io a 39 anni alla terza partita sarei morto, mentre Palacio sembra una freccia".

