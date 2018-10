Mihajlovic: "Stufo dell'Italia, ho rifiutato tre offerte. Voglio l'estero"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sinisa Mihajlovic torna a parlare del suo futuro. Reduce dalla breve e polemica parentesi allo Sporting CP di quest'estate, l'allenatore serbo ha illustrato i suoi progetti ai microfoni di Sky Sport: "Il mio futuro? Ho rifiutato due-tre offerte in Italia perché il mio desiderio è quello di andare all'estero. Vorrei fare qualche altra esperienza in Europa e in Asia, di stare in Italia mi sono un po' stufato. Magari ci tornerò tra cinque-sei anni".