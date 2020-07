Mihajlovic su Barrow: "Prima si prova con le buone e poi con le cattive. Se non va, si cambia"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa odierna, l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic s'è a lungo soffermato su Musa Barrow, attaccante arrivato a gennaio dall'Atalanta su cui la squadra emiliana conta molto per i prossimi anni: "Un allenatore deve trovare la medicina giusta per ogni giocatore, come i figli non sono tutti uguali. Sei te quello che deve gestire e il modo migliore per tirare fuori il massimo in ognuno di loro. Il nostro lavoro è anche quello di valorizzare al massimo dal punto di vista tecnico e umano ogni calciatore. Con lui parlo spesso, dovesse migliorare un po' di cose dal punto di vista caratteriale potrebbe fare la differenza ovunque. Si prova con le buone, poi se non va si prova con le cattive e poi se non va neppure con le cattive si vende e si prende qualcun altro. Bisogna prima provar tutto ma qui ci sono tutti ragazzi intelligenti e non credo ci saranno problemi".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Sinisa Mihajlovic