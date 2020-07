Mihajlovic su Gasperini: "Se avesse additato me non so se avrebbe ancora il dito"

Continuano ad arrivare dichiarazioni da parte di Sinisa Mihajlovic in merito allo scontro verbale con Gasperini che ha portato all'espulsione del tecnico dell'Atalanta. L'allenatore serbo del Bologna, uscito sconfitto per 1-0 al Gewiss Stadium, mentre rivedeva le immagini dei momenti concitati dello scontro mentre Gasp additava la panchina avversaria, ha dichiarato a Sky Sport: "Se lo avesse fatto a me, non so se avrebbe ancora il dito...". Una dichiarazione che arriva dopo le altre rilasciate in precedenza, tra cui: "Gasperini sa di aver sbagliato, per questo non ha detto niente dopo la partita".