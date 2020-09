Mihajlovic sul mercato: "Tutti i tecnici vogliono rinforzi. Supryaga? Ora dipende dalla Dinamo"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Parma, Sinisa Mihajlovic ha fatto anche il punto di mercato sul suo Bologna: "La mia rosa ha 13-14 giocatori di buon livello, altri devono crescere, ma la mia non è certo la rosa del Milan, dell'Inter, del Napoli o della Roma. Potenizalmente, però, facendo crescere i giovani che abbiamo, possiamo trasformarla in una rosa migliore, ma ci vogliono tempo e pazienza".

Ha parlato di un regalo da fare al presidente, si aspetta anche lei un regalo dal mercato da qui alla fine?

"Ogni allenatore vorrebbe dei rinforzi, ma ci sono momenti in cui si può essere accontentati e altri in cui non si può. Il mio lavoro consiste nell'allenare i giocatori che la società mi mette a disposizione. Ho fiducia nella dirigenza e vedremo ciò che riusciremo a fare. Noi quello che dovevamo fare per Supryaga lo abbiamo fatto, adesso dipende da loro (dalla Dinamo Kiev, ndr)...".