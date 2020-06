Mihajlovic sul rinnovo: "Scelta condivisa, il Bologna oggi non si accontenta più della salvezza"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato con la Juventus, Sinisa Mihajlovic ha commentato anche il suo recente rinnovo di contratto fino al 2023 col Bologna: "Ho prolungato per un altro anno perché mi piace il progetto, così come la società e i tifosi. È una scelta condivisa, siamo contenti da ambedue le parti. Poi da qua al 2023 chissà cosa succederà... Non significa che io e il Bologna resteremo insieme al 100% fino a quella data, ma il rinnovo è una bella dimostrazione di fiducia della società nei miei confronti. L'ho apprezzato molto e sono felice".

Da allenatore non ha mai messo radici per così tanto tempo come sta facendo oggi a Bologna.

"È andata sempre così: per scelta mia o delle varie società abbiamo deciso di separarci. Qua ho tutto, questo Bologna non pensa più solo alla salvezza e vuole ambire a obiettivi sempre più importanti. So che la società farà di tutto per rendermi felice e io farò lo stesso".