Mihajlovic torna a Bologna. La squadra intanto sarà oggi a Casteldebole per la prima sgambata

Sinisa Mihajlovic, spiega il Corriere dello Sport, torna oggi a Bologna per stare vicino alla propria squadra. Dalla stanza d’albergo, ovvio, ma almeno in linea d’aria sarà più vicino ai suoi ragazzi che oggi pomeriggio tornano a prendere confidenza con i campi di Casteldebole. Una quindicina i giocatori attesi per una prima sgambata: il primo blocco è previsto per le 15 e in questo ci sarà il capitano Andrea Poli. I campi a disposizione del Bologna sono 4 e al massimo su ognuno potranno muoversi 3 calciatori nel rispetto del distanziamento sociale.