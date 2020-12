Mihajlovic: "Tutti siamo ambiziosi, ma a me Bologna piace. Società solida e obiettivi definiti"

Vigilia di campionato per il Bologna - atteso dalla sfida contro lo Spezia - con il tecnico Sinisa Mihajlovic che in conferenza stampa si è soffermato anche sulla sua avventura: "Tutti siamo ambiziosi, ma a me Bologna piace. Qui sto bene con la società e con i giocatori, poi ci sono tutte le problematiche che possono esserci in una squadra. Adesso la situazione è quella che è, ma magari l'anno prossimo o tra due anni chissà come sarà. Abbiamo una società solida alle spalle con degli obiettivi definiti. Se non ci fosse stato questo problema del Covid saremmo sicuramente andati avanti nella direzione prefissata, mentre invece abbiamo dovuto ridimensionare gli obiettivi ma solo a causa di un problema più grande di noi. Abbiamo evidentemente dovuto abbassare le pretese".

