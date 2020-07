Mihajlovic: "Voglio vedere un Bologna coraggioso. Sennò stiamo qua a pettinare bambole"

Conferenza stampa della vigilia di Fiorentina-Bologna per Sinisa Mihajlovic, il quale ha parlato - tra le altre cose - anche di cosa si aspetta in queste ultime due gare della stagione da parte dei giocatori: “Per me conta vedere l’atteggiamento giusto sia in allenamento che in partita. Conta il lavoro settimanale, conta il coraggio, conta mettere in pratica quello per cui ci alleniamo. Voglio vedere queste cose, sennò stiamo qua a pettinare bambole. I ragazzi hanno ormai una mentalità giusta e sanno cosa va fatto, anche se durante le partite ci sono stati alti e bassi ma questo può succedere anche alle grandi squadre”.

