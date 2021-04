Mihajlovic: "Vorrei tenere tutti e avere una punta e un difensore. So che non sarà possibile"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Atalanta, il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato anche del prossimo mercato, dopo l'incontro con Saputo nelle scorse ore: "Ci siamo incontrati e abbiamo parlato di tante cose, non solo di calcio. Il Presidente è ambizioso quanto lo sono io. L'obiettivo comune è quello di migliorare la squadra, poi vedremo se ci si riuscirà considerando che il Bologna dovrà fare i conti con le difficoltà economiche dovute alla pandemia... ci sono le cessioni, i riscatti da pagare di giocatori, gli acquisti da fare. Per quanto riguarda chi si vende, questo non dipende solo dal Bologna ovviamente. Al momento però è ancora tutto in alto mare. Io so quello che serve al Bologna per stare nella parte sinistra della classifica, cioè mantenere i giocatori migliori aggiungendo una punta e un difensore centrale, ma questo non si potrà fare. Ci aggiorneremo e vedremo cosa ci portano anche queste ultime sei partite, in chiave salvezza in primis e poi nel migliorare i risultati degli anni passati. Ci tengo a sottolineare che tra me e il Bologna non ci sarà mai nessun tipo di problema. E' stato un incontro positivo quello con il presidente, che ha confermato quello che penso anche io, ovvero l'obiettivo di migliorare la squadra. Ci riaggiorneremo".