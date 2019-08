Mijatovic: "Modric resta al Real, non rientrerà in nessuna operazione"

Anche Predrag Mijatovic, ex attaccante del Real Madrid, ha chiuso le porte a una cessione di Luka Modric. Intervistato da Cadena Ser, il montenegrino ha dichiarato a proposito delle voci di uno scambio con il PSG per arrivare a Neymar: "Luka è molto contento del Real Madrid, sono suo amico e posso dire che resterà. Non è un giocatore che può entrare in qualche operazione, è il Pallone d'Oro".