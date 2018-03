Milan, 14 gare Montella e 14 Gattuso: con Rino 10 punti in più

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Emblematico il confronto tra i due allenatori che in questa stagione hanno allenato il Milan. Vincenzo Montella ha guidato i rossoneri fino al 27 novembre, è stato esonerato all'indomani del pareggio interno contro il Torino valido per il 14esimo turno di Serie A.

Dal turno successivo per guidare la squadra meneghina è stato chiamato Gennaro Gattuso che, fino a questo momento, ha allenato i rossoneri proprio per 14 partite. Stesso numero di gare, ma rendimento decisamente diverso. Di seguito il dato.

Le 14 gare di Montella - Sei vittorie, due pareggi e sei sconfitte: 20 punti

Le gare di Gattuso - Nove vittorie, due sconfitte e tre pareggi: 30 punti